FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Bitcoin und Ethereum haben innerhalb weniger Wochen massiv an Wert verloren. Hohe Anleiherenditen, Kapitalabflüsse und der starke US-Dollar belasten den Kryptomarkt. Im Börsenhandel setzen dennoch viele Anleger auf eine Erholung.

19. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Talfahrt am Kryptomarkt hält an. Der Bitcoin ist seit Mitte Oktober von über 83.000 Dollar auf aktuell rund 64.000 Dollar gefallen. Damit hat die wichtigste Kryptowährung innerhalb von gut einem Monat rund ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Ethereum verlor im selben Zeitraum fast 30 Prozent und wird inzwischen für rund 1.800 Dollar gehandelt. Die kräftige Erholung aus dem Sommer ist damit weitgehend aufgezehrt. Als verantwortlich für die jüngste Schwäche gelten vor allem die hartnäckige Inflation, die hohen Anleiherenditen und die stärkere US-Währung.

Milliardenabflüsse aus US-Krypto-ETFs

Die nachlassende Nachfrage zeigt sich auch in den Kapitalströmen. Nach Angaben von Jacob Lindberg vom Krypto-ETP-Emittenten Valour verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs innerhalb von zwei Wochen Nettoabflüsse von rund 2,35 Milliarden Dollar. Zugleich lösten die Kursverluste erhebliche Zwangsliquidationen aus. Allein am 13. November wurden innerhalb von 24 Stunden gehebelte Krypto-Positionen im Wert von rund 1,64 Milliarden Dollar aufgelöst, überwiegend Long-Positionen.

Interessant ist die unterschiedliche Entwicklung in den USA und Europa. Dovile Silenskyte von WisdomTree berichtet für den Oktober von Zuflüssen in Höhe von rund 165 Millionen Dollar in europäische, physisch hinterlegte Bitcoin-Produkte. Vergleichbare Papiere in den USA verzeichneten hingegen Abflüsse von 531 Millionen Dollar. Noch deutlicher war das Minus für Ethereum-Produkte: Hier flossen in den USA rund 1,6 Milliarden Dollar ab, in Europa waren es 63 Millionen Dollar.

Kapitulationsphase weit fortgeschritten

Die Stimmung rund um Kryptowährungen wird inzwischen als ausgesprochen schlecht beurteilt. Marc des Ligneris von CoinShares verweist auf den Fear & Greed Index, der sich mittlerweile wieder im Bereich "extremer Angst" befindet. Auch andere Stimmungsindikatoren zeigen eine hohe Verunsicherung. Der Krypto-Spezialist sieht die August-Rally zunehmend als Fehlstart. Zugleich deuteten die Daten aber auf eine bereits weit fortgeschrittene Kapitulationsphase hin. Ohne einen breiteren Rückzug aus Risikoanlagen könnte das weitere Abwärtspotenzial daher seiner Ansicht nach begrenzt sein.

?"hnlich argumentiert Dominic Weibel von Bitcoin Suisse. Trotz der jüngsten Verluste hält er an seinem Basisszenario fest, wonach Bitcoin seinen Tiefpunkt bereits im Sommer erreicht hat. Historisch habe die Kryptowährung nur relativ wenig Zeit unter ihrem 200-Wochen-Durchschnitt verbracht. Zudem deute die niedrige "Sell-Side Risk Ratio" auf eine nachlassende Verkaufsbereitschaft hin. Für eine nachhaltige Erholung brauche es allerdings neue Käufer und Kapitalzuflüsse. Ein dauerhafter Rückfall unter das Sommertief würde seine Einschätzung infrage stellen.

Hoffnung auf geldpolitische Wende

Kurzfristig bleibt das Umfeld schwierig. Silenskyte verweist auf die anhaltenden Inflationsrisiken und die vergleichsweise attraktiven Renditen sicherer Anlagen. Die begrenzte Bitcoin-Menge stütze zwar langfristig die Attraktivität der Kryptowährung, kurzfristig bestimmten aber Liquidität und Risikobereitschaft den Kurs. Die zuletzt zu beobachtende Entwicklung zeige, dass Bitcoin in Stressphasen keineswegs immer als sicherer Hafen funktioniere.

Des Ligneris sieht allerdings auch Chancen auf eine Veränderung der Rahmenbedingungen. Sollte der KI-Boom an Schwung verlieren, könnten schwächere Wachstumserwartungen die US-Notenbank zu einer geldpolitischen Kehrtwende bewegen und damit das Umfeld für Bitcoin aus seiner Sicht deutlich verbessern.

Kaufüberhang trotz hoher Kursverluste

Im Handel mit Krypto-Produkten überwiegt trotz der Kursverluste vielerorts die Nachfrage. Florian Göbel von der ICF Bank berichtet von etwa viermal so vielen Käufen wie Verkäufen. Besonders gefragt sind der WisdomTree Physical Bitcoin (GB00BJYDH287) und der VanEck Ethereum (DE000A3GPSP7). Göbel interpretiert die Nachfrage als "Hoffnung auf eine baldige Kurserholung".

David Hartmann meldet zwar eine leicht rückläufige Handelsaktivität gegenüber dem vorherigen Beobachtungszeitraum. Rund 75 Prozent aller Transaktionen entfielen aber auf Long-Strukturen. Bitcoin bleibt der mit Abstand meistgehandelte Basiswert, gefolgt von Ethereum und Solana.

Ein etwas ausgeglicheneres Bild zeichnet Michael Norizin von Lang & Schwarz. Er meldet Käufe und Verkäufe unter anderem im Bitwise Physical Bitcoin (DE000A27Z304), im 21Shares Bitcoin (CH0454664001), im VanEck Ethereum (DE000A3GPSP7) und im VanEck Solana (DE000A3GSUD3).

Von Thomas Koch, 19. November 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)