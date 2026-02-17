Deutsche Börse-News: Nebenwerte seitwärts nach gutem Lauf

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Im Wachstumssegment Scale fehlt es an Dynamik. Zu den Zugpferden gehörten zuletzt Daldrup und Deutsche Rohstoff, während sich bei den Umsatzspitzenreitern Pfisterer und Steyr Motors nicht viel bewegt.

17. Februar 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Dem Kleinstwerteindex Scale All Shares (DE000A2BLGY6) geht es derzeit ähnlich wie dem DAX: auf der Stelle treten ist angesagt. Mit aktuell 1.355 Punkten liegt der Index mehr oder weniger auf dem Niveau vor einem Monat. Die Zwölfmonatsperformance kann sich mit einem Plus von 19 Prozent aber weiterhin sehen lassen. Zum Vergleich: Der DAX kommt seit Februar 2025 auf 10 Prozent, MDAX und SDAX auf 13,5 Prozent und 18,5 Prozent.

Nach einem guten Jahresstart seitwärts geht für Steyr Motors (AT0000A3FW25), einem der Umsatzrenner im Segment. Nach dem zweistelligen Wachstum 2025 lieferte der Motorenbauer Anfang des Monats einen starken Ausblick auf 2026. Steyr erwartet ein deutliches Umsatzplus bei steigender EBIT-Marge. "Wir verzeichnen eine anhaltend positive Entwicklung beim Auftragseingang und haben dank eines Auftragsbestands von über 300 Millionen Euro bis Ende 2030 eine hohe Visibilität", erklärte CEO Julian Cassutti bei Vorlage der Zahlen. Das Analysehaus NuWays hält die aktuelle Bewertung für zu niedrig und rät zum Kauf. Das Kursziel beträgt 59 Euro, deutlich über den aktuell 44 Euro.

Daldrup: Neues Gesetz, neue Auftragshöhen

Steil nach oben kletterte dieses Jahr die Daldrup & Söhne-Aktie, und zwar von 19 auf über 27 Euro. Aktuell sind es immer noch 25,50 Euro. Auf Zwölfmonatssicht hat sich der Kurs fast verdreifacht. Hintergrund: das vom Bundestag Ende 2025 verabschiedeten Geothermiebeschleunigungsgesetz, durch das Projektgenehmigungen einfacher werden und Entscheidungen schneller fallen sollen. Die Förderbank KfW bietet zudem künftig Finanzierungsmodelle für Geothermieprojekte an. "Dies könnte sich bis 2030 in einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach Geothermieprojekten in einer Größenordnung von 100 bis 200 Prozent widerspiegeln", erklärte CEO Andreas Tönies.

Deutsche Rohstoff mit "größtem Reserveanstieg in Geschichte"

Ebenfalls zu den Gewinnern gehört die Deutsche Rohstoff AG (DE000A0XYG76). Hier spielt der Anfang des Monats veröffentlichte Bericht des Unternehmens über die?-l- und Gasreserven eine Rolle. Die sind um 46 Prozent gestiegen - laut First Berlin der größte organische Anstieg in der Geschichte des Unternehmens. Das Analysehaus rät zum Einstieg und hat das Kursziel deutlich hochgesetzt auf jetzt 86 Euro (zuvor 68 Euro), weit oberhalb des aktuellen Kurses von knapp 60 Euro.

Pfisterer bleibt Umsatzrenner

Umsatzspitzenreiter im Scale-Segment war im Januar einmal mehr Pfisterer (73 Millionen Euro). Es folgten Steyr Motors (37 Millionen Euro), 2G Energy (24 Millionen Euro), Innoscripta (19 Millionen Euro), Deutsche Rohstoff (15 Millionen Euro) und Mensch und Maschine (10 Millionen Euro). Meistgehandelte Aktie im Gesamtjahr 2025 war Steyr Motors mit 450 Millionen Euro.

Pfisterer und Tin Inn: Kurse immer noch mehr als verdoppelt

Nicht fortgesetzt hat sich der Höhenflug des Stromnetzausrüsters Pfisterer (DE000PFSE212), der im Mai vergangenen Jahres zu 27 Euro an die Börse gekommen war. Mit aktuell 71 Euro hat sich der Kurs seit dem IPO aber immer noch mehr als verdoppelt.?"hnliches gilt für Tin Inn (DE000A40ZTT8), ebenfalls seit vergangenem Mai an der Börse. Nach 6,90 Euro beim IPO und über 21 Euro im Kurzzeithoch im Dezember wird die Aktie des Unternehmens ("Deutschlands verrückteste Hotelkette") jetzt zu 14,50 Euro gehandelt.

2G wieder auf Wachstumskurs

Mit einigen Ausschlägen ins Jahr startete der Blockheizkraftwerk- und Großwärmepumpenhersteller 2G Energy (DE000A0HL8N9). Die Aktie schwankte zwischen 33 und 37 Euro, am Montagmorgen sind es 36,60 Euro. Ende Januar meldet das Unternehmen gute Wachstumszahlen für Deutschland und Europa. SMC-Research hat das Kursziel nun leicht angehoben auf 40,50 Euro und die Kaufempfehlung bestätigt. Bei 2G Energy sorgten mehrere starke Nachfragetreiber zu einem deutlich höheren Auftragseingang in Deutschland und dem übrigen Europa, heißt es. Der Rückenwind dürfte auch mittelfristig anhalten.

artec: "Scale-Segment trägt zu Stabilität und Reputation bei"

Ein Lob für das Scale-Segment kam vergangene Woche von Scale-Mitglied artec technologies (), Spezialist für intelligente videobasierte Sicherheitslösungen und Informationsanalysen. Die Notierung im Scale-Segment trage zur Stabilität sowie Reputation der artec-Aktie bei, erklärte das Unternehmen.

Geratherm Medical hat unterdessen entschieden, zum 27. April aus dem Scale-Segment auszuscheiden. Das Medizintechnikunternehmen wechselt ins Basic Board am Open Market.

