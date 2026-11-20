FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Tiefrot an den Aktienmärkten - da sind als sicher geltende Anleihen wieder gefragt. Anleihekurse steigen, Renditen fallen. Im Handel mit Unternehmensanleihen sind vor allem kurzlaufende Bonds gesucht, etwa von Eon.

20. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Während es für Tech-Aktien trotz erfolgreichem Anthropic-Börsengang weiter nach unten geht und der DAX Richtung 25.000 Punkte rutscht, sind "sichere" Staatsanleihen wieder gesucht. Zuvor hatten Inflationssorgen und die Erwartung steigender Leitzinsen die Renditen in die Höhe getrieben.

Zehnjährige Bundesanleihen rentieren am Freitagmittag wieder mit nur 3,32 Prozent, nach 3,38 Prozent vor einer Woche. Die Hochs aus dem September von über 3,65 Prozent sind weit entfernt, seit Jahresanfang ergibt sich aber immer noch ein deutlicher Anstieg. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries ist wieder unter die 5 Prozent-Marke gefallen und liegt aktuell bei 4,98 Prozent, nach 5,13 Prozent vor einer Woche.

Unabhängig davon bleibt die Leitzinsentwicklung Thema. "Vor allem die Mitglieder der US-Notenbank werden nicht müde, auf die Notwendigkeit weiterer Leitzinserhöhungen hinzuweisen", stellt Helaba-Analyst Ralf Umlauf fest. Mittlerweile sei für die USA eine Zinserhöhung im Dezember vollständig eingepreist. Bis Mitte 2027 würden fast drei Schritte erwartet. "Auch hinsichtlich der Europäischen Zentralbank wird eine restriktivere Geldpolitik eingepreist", ergänzt er.

Gefragt: Eon, Siemens, Fedex und Honeywell

Auch im Handel mit Unternehmensanleihen zeigt sich die Nervosität. "Anleger werden wieder vorsichtiger", berichtet Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. Die Umsätze gingen zurück. "Wenn gekauft wird, dann eher kurze Laufzeiten." Käufe meldet er für Anleihen von Eon mit Fälligkeit 2027 und aktueller Rendite von 3,21 Prozent (XS1702729275) und der Deutschen Pfandbriefbank bis 2028 und 4,66 Prozent (DE000A382665) sowie 2029 und 4,79 Prozent (DE000A3827B8).

Laut Raffaele Antacido von der ICF Bank gesucht mit hohen Volumina sind Anleihen von Siemens mit Laufzeit bis Juni 2027 und aktuell 3,12 Prozent (XS1874128033). Außerdem gefragt: Bonds vom US-Logistik- und Kurierkonzern Fedex mit Fälligkeit 2034 und aktuell 4,72 Prozent (XS3494029393) sowie vom US-Technologiekonzern Honeywell bis 2030 und 3,65 Prozent (XS2776889995), beide in Euro, allerdings mit Stückelung von 100.000 Euro.

Rekord bei Neuemissionen

Das Volumen der Anleiheemissionen in Europa hat erstmals die Marke von 2 Billionen Euro (2,2 Billionen US-Dollar) erreicht, wie Bloomberg meldet. Hintergrund ist der hohe Kreditbedarf von Staaten, aber auch von Unternehmen für Investitionen im KI-Bereich. "Der Großteil des Wachstums bei der Kreditaufnahme wird von US-Firmen getrieben, die versuchen, sich auf zahlreichen Anleihemärkten zu finanzieren", heißt es.

Neues von Semper idem Underberg

Eine neue Anleihe angekündigt hat Semper idem Underberg, wie Antacido außerdem berichtet. Geplant sind bis zu 45 Millionen Euro für eine Laufzeit bis 2032 (DE000A5GS750). Der Kupon soll bei 6 bis 6,75 Prozent liegen, der endgültige wird nach Abschluss des Bookbuildings festgelegt. Mit der Emission will Underberg die bestehende Anleihe 2022/2028 (DE000A30VMF2) refinanzieren. Inhaber der alten Anleihe können noch bis zum 1. Dezember im Verhältnis 1:1 in die neue Anleihe tauschen. Sie erhalten dann zusätzlich einen Barausgleich von 5 Euro plus anteilige Stückzinsen. Zeichnungsende ist der 3. Dezember (18 Uhr) beziehungsweise der 4. Dezember (12 Uhr) über DirectPlace der Deutschen Börse Frankfurt.

Von Anna-Maria Borse, 20. November 2026, © Deutsche Börse AG

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