Deutsche Börse-News: Scale-Marktbericht: Rücksetzer nach Höhenflug

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Regeländerungen haben mehr als ein Dutzend neue Unternehmen in das Börsensegment gelockt. Die Kursentwicklung verlief zuletzt allerdings nicht mehr so gut, auch wenn einzelne Unternehmen weiter glänzen.

6. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Das Scale-Segment schwächelt. Die satten Kursgewinne aus den ersten fünf Monaten sind zunichte gemacht. Nach dem Vierjahreshoch von 1.756 Punkten Anfang Juni liegt der Scale All Share-Index am Freitagmittag nur noch bei 1.344 Punkten - seit Jahresanfang nun ein kleines Minus. Es gibt aber einige Ausreißer nach oben. Titel wie Vanea und Nynomic haben zuletzt zwar ebenfalls etwas verloren, haben sich in diesem Jahr aber immer noch mehr als verdoppelt.

Vanea und Nynomic mit Kursverdopplung

Vanea (DE000A12UPJ7) hieß bis vor kurzem SCP Standard Capital Partners. Hintergrund der Umfirmierung: die strategische Neuausrichtung der Beteiligungsgesellschaft auf Rüstungstechnologie durch die Übernahme von Vanea Technologies und Nocturne Technologies. Die Aktie kostete Anfang des Jahres noch 1 Euro, am Freitagmittag sind es 2,34 Euro.

Ebenfalls sehr gut läuft es dieses Jahr für Nynomic (DE000A0MSN11), den Anbieter optischer Messtechnik mit Schwerpunkt Clean Tech, Green Tech und Life Science. Die Aktie wurde nach 10 Euro Anfang des Jahres in der Spitze über 28 Euro gehandelt, aktuell sind es immer noch 22,50 Euro. Am gestrigen Donnerstag hat Nynomic für das dritte Quartal die positive Geschäftsentwicklung bestätigt, mit einem deutlichen Umsatzanstieg, einer weiteren Verbesserung der EBIT-Marge und einem starken Zuwachs beim Auftragsbestand.

Auch Deutsche Rohstoff, Cantourage und 2G vorne

Weitere Top-Performer sind Ölförderer Deutsche Rohstoff (DE000A0XYG76) mit einem Kursanstieg von 49 auf 76 Euro, Cannabis-Unternehmen Cantourage (DE000A3DSV01) mit 3,40 auf 5,36 Euro und der Anbieter von Großwärmepumpen und Blockheizkraftwerken 2G Energy (DE000A0HL8N9) mit 35 auf knapp 44 Euro.

Bei 2G hält das Analysehaus First Berlin sogar 83 Euro für angemessen und rät zum Einstieg. "Neben dem sehr starken Wachstumstreiber Datencenter sind auch die übrigen Wachstumstreiber intakt: Bergbau, deutscher Biogasmarkt, deutsche Ausschreibungen für Gasreservekraftwerke und das Großwärmepumpengeschäft", heißt es. Schlusslichter auf Zwölfmonatssicht sind aktuell die Planethic Group, The Platform Group und Swissnet.

Steyr Motors vor Übernahme

Größte Neuigkeit im Scale-Segment ist aber die Übernahme von Steyr Motors (AT0000A3FW25), seit Aufnahme in das Segment oft einer der Umsatzspitzenreiter. Schon im Juli hatten Übernahmespekulationen den Kurs des österreichische Motorenbauers auf 41 Euro steigen lassen. Danach ging es wieder nach unten. Doch nun wird es doch ernst: Der US-Drohnenkonzern Red Cat will Steyr nun tatsächlich kaufen. Vorstand und Aufsichtsrat von Steyr empfahlen diese Woche Aktionärinnen und Aktionären, das Angebot anzunehmen. Sie halten den Übernahmepreis von 39 Euro je Aktie für fair, angemessen und attraktiv. Damit würde auch das Aus an der Börse anstehen. Aktuell wird Steyr allerdings unter dem Preis gehandelt, und zwar zu 35 Euro.

2G mit höchsten Umsätzen

Umsatzspitzenreiter im Scale-Segment war im Oktober einmal mehr 2G Energy (83 Millionen Euro), gefolgt von Pfisterer (49 Millionen Euro), Innoscripta (38 Millionen Euro), Steyr Motors (22 Millionen Euro) und Deutsche Rohstoff (18 Millionen Euro). Seit Jahresanfang gerechnet stehen 2G, Deutsche Rohstoff und Mensch und Maschine vorne.

Scale-Segment: Jetzt über 50 Mitglieder

Gleichzeitig hält die Wechselwelle ins Scale-Segment an. Hintergrund ist das "Gesetz zur Förderung privater Investitionen und des Finanzstandorts", kurz Standortfördergesetz. Das erleichtert den Segmentwechsel und hat die Zahl der Scale-Mitglieder auf über 50 steigen lassen. Jüngster Zuwachs ist die Sektkellerei Schloss Wachenheim.

Viele Wechsler

Bereits ins Scale-Segment gewechselt sind Cenit (DE0005407100), ecotel communication (DE0005854343), FCR Immobilien (DE000A1YC913), PEH Wertpapier (DE0006201403), H+R KGAA (DE000A2E4T77), Gateway Real Estate (DE000A0JJTG7), FamiCord (DE000A0BL849), A.S. Création Tapeten (DE000A1TNNN5), die FRIWO AG (), die H2APEX Group (LU0472835155), elumeo (DE000A11Q059), AGROB Immobilien (DE000A41YFW2,

Von Anna-Maria Borse © 6. November 2026, Deutsche Börse AG

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