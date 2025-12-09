Deutsche Börse peilt jährliche Aktienrückkäufe zusätzlich zur Dividende an

ESCHBORN (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse plant künftig zusätzlich zur Dividende fest Aktienrückkäufe ein. Das Volumen und der Zeitpunkt der Käufe werden jährlich festgelegt, wobei das Volumen von der erwarteten Höhe der überschüssigen Liquidität abhängt, wie der DAX-Konzern am Dienstag mitteilte. Für 2026 sei vor diesem Hintergrund ein Aktienrückkauf von 500 Millionen Euro geplant.

Die Kapitalverwendung sei im Rahmen der aktuellen Strategie des Unternehmens beschlossen worden. Weitere Neuigkeiten zur Strategie wird es an diesem Mittwoch auf einem Kapitalmarkttag geben.

Die Aktie der Deutschen Börse reagierte kaum. Sie notierte am Nachmittag 0,1 Prozent im Minus. 2025 ist die Kursbilanz in etwa ausgeglichen, während der Dax um gut ein Fünftel zugelegt hat./mis/jha/