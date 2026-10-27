Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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27.10.2026 12:49:30
Deutsche Börse startet 24/7-Handel für DAX-40-Titel
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Rund um die Uhr und auch am Wochenende: Die 40 DAX-Titel an der Deutschen Börse können nun von Privatanlegern 24/7 gehandelt werden.
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