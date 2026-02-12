Deutsche Börse übernimmt Datenanbieter ISS Stoxx vollständig

DOW JONES--Die Deutsche Börse Group kauft die verbleibende Minderheitsbeteiligung von 20 Prozent an ISS Stoxx von dem Investor General Atlantic zu einem Gesamtkaufpreis von 1,1 Milliarden Euro. Damit wird ISS Stoxx eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Börse. Durch den Erwerb der restlichen Anteile sichere man sich die operative Agilität, um die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie für ISS Stoxx zu erleichtern und ihre Anbindung innerhalb der Gruppe zu stärken, teilte der Frankfurter DAX-Konzern am Donnerstagmorgen mit.

ISS Stoxx ist ein Anbieter von Daten, Analysen und Indizes und das Research- und Beratungsangebot von ISS unterliegt laut Deutscher Börse weiterhin den etablierten Richtlinien, die auf dem Prinzip der Nichteinmischung beruhen.

Wie bereits bekannt, hatten die Deutsche Börse und General Atlantic einen dualen Ansatz bei ISS verfolgt, der General Atlantic einen Ausstieg bis 2026 ermöglicht hat. Im Einklang mit den Partnerschaftsvereinbarungen ermögliche die jetzige Transaktion General Atlantic den Verkauf seiner Anteile, da eine Monetarisierung durch einen Börsengang nicht möglich gewesen sei. Die Bewertung für diesen Ausstieg entspricht einem vorab vereinbarten, peer-basierten Multiplikator-Ansatz und der Kaufpreis wurde auf das 20-fache des bereinigten EBITDA von ISS festgelegt. Der Gesamtkaufpreis von 1,1 Milliarden Euro ist in zwei Tranchen zu zahlen. Die erste Tranche von 731 Millionen Euro wird im Februar 2026 fällig, die verbleibende Tranche wird im März 2026 fällig.

Die Deutsche Börse Group will die Transaktion aus verfügbaren Barmitteln und Fremdkapital finanzieren. Die Transaktion dürfte sich voraussichtlich im ersten Jahr des vollen Eigentums mit einem niedrigen einstelligen Prozentsatz positiv auf das Ergebnis je Aktie (Cash) auswirken. Der Ausstieg von General Atlantic wird voraussichtlich Ende März 2026 wirksam werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 01:23 ET (06:23 GMT)