07.01.2026 08:17:39

Deutsche Erwerbstätigkeit im November nahezu unverändert

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im November nahezu unverändert gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren 46,0 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland tätig. Das waren 1.000 weniger als im Vormonat (0,0 Prozent) und 51.000 weniger (minus 0,1 Prozent) als im Vorjahresmonat. Im Oktober hatte die Zahl der Erwerbstätigen auf Monatssicht um 3.000 zugenommen. Von Mai bis September war sie dagegen gegenüber dem Vormonat um durchschnittlich 14.000 Personen zurückgegangen.

In den Monaten August bis Oktober hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls bei minus 0,1 Prozent gelegen. Damit setzte sich der seit Juli 2025 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare Abwärtstrend im Vorjahresvergleich fort.

1,64 Millionen Personen waren erwerbslos. Das waren 171.000 Personen oder 11,6 Prozent mehr als im November 2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,7 Prozent und zeigte damit im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg um 0,4 Prozentpunkte (November 2024: 3,3 Prozent).

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 02:17 ET (07:17 GMT)

