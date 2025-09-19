19.09.2025 08:07:40

Deutsche Erzeugerpreise sinken im August

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Produzentenpreise in Deutschland sind im August stärker gesunken als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat reduzierten sich die Erzeugerpreise um 0,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Minus von 2,2 Prozent. Die Prognose hatte auf einen Rückgang um 1,8 Prozent gelautet.

Ohne Energie ist der Index der Erzeugerpreise im August um 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Im Jahresvergleich lag der Index um 0,8 Prozent höher.

Bei dieser Statistik werden die Preise ab Fabrik erhoben, also bevor die Produkte und Rohstoffe in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 02:08 ET (06:08 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX etwas tiefer erwartet -- DAX vor wenig bewegtem Start -- Asiens Börsen leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Freitag leicht im Minus starten, während der deutsche Aktienmarkt kaum verändert erwartet wird. Die größten asiatischen Börsen verzeichnen zum Wochenschluss Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

