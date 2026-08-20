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20.08.2026 08:15:42
Deutsche Erzeugerpreise steigen im Juli stärker als erwartet
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im Juli gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, kletterten die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,0 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur mit Steigerungsraten von 0,3 und 2,2 Prozent gerechnet.
Der Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat ist vor allem auf gestiegene Preise von Vorleistungsgütern zurückzuführen. Die Preise für Energie stiegen ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahresmonat. Auch Investitionsgüter und Gebrauchsgüter waren teurer als ein Jahr zuvor, günstiger waren hingegen Verbrauchsgüter.
Ohne Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent und binnen Jahresfrist um 2,7 Prozent.
Bei dieser Statistik werden die Preise ab Fabrik erhoben, also bevor die Produkte und Rohstoffe in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Inflation geben. In der Regel schlagen veränderte Erzeugerpreise früher oder später auf den Handel und damit auf die Verbraucher durch.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
August 20, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)
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