Deutsche Euroshop Aktie
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
|Bilanz im Blick
|
14.11.2025 06:11:00
Deutsche Euroshop-Aktie: Gewinn steigt - Prognose für 2025 wird konkreter
Unter dem Strich legte er um 13,4 Prozent auf 93,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Das Bewertungsergebnis habe von den gestiegenen Mieterträgen profitiert und sich deutlich verbessert. Der Umsatz sank hingegen um 1,3 Prozent auf 197,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 155,4 Millionen Euro und damit 4,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
Für das laufende Jahr präzisierte der Konzern seine Prognosen. Der Umsatz dürfte mit 268 bis 273 Millionen Euro im unteren Bereich der bisherigen Spanne von 268 bis 276 Millionen liegen und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und die Kennzahl FFO im mittleren Bereich der ursprünglichen Prognose. Das Vorsteuerergebnis (Ebt) ohne Bewertungsergebnis werde wegen höherer Zinsaufwendungen hingegen mit 144 bis 149 Millionen Euro unter der ursprünglichen Prognose von 150 bis 158 Millionen erwartet.
Der Aktienkurs reagierte nachbörslich kaum auf die Neuigkeiten. Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden.
/jha/he
HAMBURG (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Deutsche Euroshop
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|EQS-News: Deutsche EuroShop mit erwarteten Ergebnissen und positiven Impulsen (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: Deutsche EuroShop with expected results and positive momentum (EQS Group)
|
10.11.25
|SDAX aktuell: SDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
24.10.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
14.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
14.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
06.10.25
|Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Euroshop AGmehr Analysen
|19.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|19.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|19.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.05.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|03.04.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Euroshop AG
|18,64
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.