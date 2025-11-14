Deutsche Euroshop Aktie

Deutsche Euroshop für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204

Bilanz im Blick 14.11.2025 06:11:00

Deutsche Euroshop-Aktie: Gewinn steigt - Prognose für 2025 wird konkreter

Deutsche Euroshop-Aktie: Gewinn steigt - Prognose für 2025 wird konkreter

Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Gewinn kräftig gesteigert.

Unter dem Strich legte er um 13,4 Prozent auf 93,5 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Das Bewertungsergebnis habe von den gestiegenen Mieterträgen profitiert und sich deutlich verbessert. Der Umsatz sank hingegen um 1,3 Prozent auf 197,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 155,4 Millionen Euro und damit 4,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Für das laufende Jahr präzisierte der Konzern seine Prognosen. Der Umsatz dürfte mit 268 bis 273 Millionen Euro im unteren Bereich der bisherigen Spanne von 268 bis 276 Millionen liegen und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und die Kennzahl FFO im mittleren Bereich der ursprünglichen Prognose. Das Vorsteuerergebnis (Ebt) ohne Bewertungsergebnis werde wegen höherer Zinsaufwendungen hingegen mit 144 bis 149 Millionen Euro unter der ursprünglichen Prognose von 150 bis 158 Millionen erwartet.

Der Aktienkurs reagierte nachbörslich kaum auf die Neuigkeiten. Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden.

/jha/he

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquelle: Deutsche Euroshop

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Euroshop AG 18,64 -0,85% Deutsche Euroshop AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

