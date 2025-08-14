Deutsche Euroshop Aktie
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
|Umsatz etwas tiefer
|
14.08.2025 20:02:39
Deutsche Euroshop-Aktie knapp höher: Positive Bewertungseffekte lassen Gewinn steigen
Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten des Jahres hingegen um 1,1 Prozent auf 131,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 103,9 Millionen Euro und damit 3,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
"Für das zweite Halbjahr sehen wir weiteres Potenzial für ein stabiles Wachstum auf operativer Ebene", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. Das erste Halbjahr habe sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden im Halbjahresbericht bestätigt.
Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden.
Anleger reagierten gelassen. Die Euroshop-Aktie gewinnt im nachbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem XETRA-Schluss zeitweise 0,11 Prozent auf 19,00 Euro.
/jha/he
HAMBURG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AGmehr Nachrichten
|
18:00
|EQS-News: First half of 2025: Deutsche EuroShop reports operating performance in line with expectations and sustainable growth momentum (EQS Group)
|
18:00
|EQS-News: Erstes Halbjahr 2025: Deutsche EuroShop mit erwartungsgemäßer operativer Entwicklung und nachhaltigen Wachstumsimpulsen (EQS Group)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.07.25
|XETRA-Handel: SDAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
07.07.25
|SDAX aktuell: Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
30.06.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.06.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)