Deutsche Euroshop-Aktie leichter: Umsatz- und operatives Ergebnisplus aber Gewinnwarnung

Die Umsatzprognose für das Jahr 2020 wurde auf eine Spanne von 221 bis 225 Millionen Euro reduziert, wie Deutsche Euroshop am Dienstag in Hamburg mitteilte. Bisher war eine Spanne von 222 bis 226 Millionen Euro erwartet worden.

Das operative Ergebnis (Ebit) wird bei 191 bis 195 Millionen Euro erwartet, nachdem man bisher von 194 bis 198 Millionen Euro ausgegangen war. An der geplanten Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,60 Euro je Aktie für das Jahr 2020 wird festgehalten. Der Ausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt.

Umsatz und operatives Ergebnis steigen leicht

Der Immobilieninvestor ist in den ersten neun Monaten kaum voran gekommen. Der Umsatz stieg um 0,3 Prozent auf 167,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebit) legte um 0,3 Prozent auf 146,9 Millionen Euro zu.

Der Nettogewinn stieg allerdings um 13,6 auf 93,3 Millionen Euro. Hintergrund waren positive Steuereffekte. Die Funds from Operations (FFO) stiegen um 0,9 Prozent auf 111,7 Millionen Euro. Die FFO ist eine Ergebnisgröße in der Immobilienbranche, um die operative Geschäftsentwicklung zu beurteilen.

Die Deutsche Euroshop-Aktie gab am Mitt via XETRA um 3,82 Prozent nach und schloss bei 26,20 Euro.

