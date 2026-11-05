Deutsche Euroshop Aktie
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
|Positiver Ausblick
|
05.11.2026 06:39:00
Deutsche Euroshop-Aktie nach Prognoseanpassung gefragt
Anleger reagierten erfreut. Die Aktie des Unternehmens legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um vier Prozent zu.
Gestiegene Mieten und höhere Zinserträge
Gestiegene Mieten, Erlöse aus Abfindungen von Mietern sowie leicht rückläufige Kosten führten zu einem über der ursprünglichen Planung liegenden Nettobetriebsergebnis, hieß es zur Begründung der höheren Ergebnisprognose. Zudem wirkten sich einmalige sonstige betriebliche Erträge positiv auf das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) aus. Darüber hinaus sei aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und des weiter hohen Bestands an liquiden Mitteln zu erwarten, dass die Zinserträge oberhalb der ursprünglichen Planung liegen werden. In Summe führten diese Effekte für das Ergebnis vor Steuern ohne Bewertungsergebnis zu einer höheren Erwartung.
Auch die Funds from Operations (FFO) - eine wichtige Kennzahl für Immobilienkonzerne - werden mit 144 bis 149 Millionen Euro oberhalb der bisherigen Prognose von 134 bis 142 Millionen Euro erwartet. Der Einmaleffekt aus der Auflösung der Rückstellungen für Grunderwerbsteuerbelastungen bleibe hier unberücksichtigt.
HAMBURG (dpa-AFX)
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