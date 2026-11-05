Deutsche Euroshop Aktie

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WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204

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Positiver Ausblick 05.11.2026 06:39:00

Deutsche Euroshop-Aktie nach Prognoseanpassung gefragt

Deutsche Euroshop-Aktie nach Prognoseanpassung gefragt

Der Immobilienkonzern blickt nach neun Monaten optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Vor allem mehrere Entwicklungen auf der Ertragsseite sorgen für eine veränderte Einschätzung.

Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat nach neun Monaten seine Umsatzprognose präzisiert und die Ergebnisprognose für 2026 erhöht. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) ohne Bewertungsergebnis dürfte 149 bis 154 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Hamburg mit. Bisher standen 134 bis 142 Millionen Euro im Plan. Der Umsatz dürfte 272 bis 277 Millionen Euro betragen. Hier waren bisher 269 bis 277 Millionen Euro veranschlagt.

Anleger reagierten erfreut. Die Aktie des Unternehmens legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um vier Prozent zu.

Gestiegene Mieten und höhere Zinserträge

Gestiegene Mieten, Erlöse aus Abfindungen von Mietern sowie leicht rückläufige Kosten führten zu einem über der ursprünglichen Planung liegenden Nettobetriebsergebnis, hieß es zur Begründung der höheren Ergebnisprognose. Zudem wirkten sich einmalige sonstige betriebliche Erträge positiv auf das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) aus. Darüber hinaus sei aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und des weiter hohen Bestands an liquiden Mitteln zu erwarten, dass die Zinserträge oberhalb der ursprünglichen Planung liegen werden. In Summe führten diese Effekte für das Ergebnis vor Steuern ohne Bewertungsergebnis zu einer höheren Erwartung.

Auch die Funds from Operations (FFO) - eine wichtige Kennzahl für Immobilienkonzerne - werden mit 144 bis 149 Millionen Euro oberhalb der bisherigen Prognose von 134 bis 142 Millionen Euro erwartet. Der Einmaleffekt aus der Auflösung der Rückstellungen für Grunderwerbsteuerbelastungen bleibe hier unberücksichtigt.

HAMBURG (dpa-AFX)

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