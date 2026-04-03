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03.04.2026 06:31:29
Deutsche Euroshop: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Deutsche Euroshop stellte am 31.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,61 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,540 EUR je Aktie erzielt worden.
Deutsche Euroshop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 76,9 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 73,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,84 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Euroshop einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,42 Prozent auf 274,42 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 273,28 Millionen EUR gelegen.
Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,96 EUR und einen Umsatz von 281,60 Millionen EUR in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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