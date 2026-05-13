Deutsche Euroshop Aktie
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
|Ergebnis niedriger
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13.05.2026 14:18:00
Deutsche Euroshop startet mit Gewinnrückgang ins Jahr - Aktie in Rot
"Unsere operativen Kennzahlen entwickelten sich im ersten Quartal planmäßig, auch wenn das wirtschaftliche Umfeld weiterhin von verhaltener Konsumstimmung und geopolitischen Unsicherheiten geprägt war", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. Er bestätigte die Prognosen für das Gesamtjahr. Der Hauptversammlung werde eine Dividende von einem Euro je Aktie vorgeschlagen.
Im laufenden Jahr dürfte der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) bei 211 bis 219 Millionen Euro liegen, bekräftigte Euroshop. Der operative Gewinn (Funds from Operations, FFO) dürfte 134 bis 142 Millionen Euro betragen. Der Jahresumsatz wird weiterhin bei 269 bis 277 Millionen Euro erwartet. Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt am Main und die Altmarkt-Galerie in Dresden.
Zeitweise zeigt sich das Papier auf XETRA am Mittwoch mit einem Minus von 0,71 Prozent bei 19,50 Euro.
HAMBURG (dpa-AFX)
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