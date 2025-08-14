Deutsche Euroshop Aktie
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
|
14.08.2025 18:23:38
Deutsche Euroshop steigert Gewinn dank positiver Bewertungsergebnisse kräftig
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert. Unter dem Strich legte er um 17,3 Prozent auf 69,8 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstagabend in Hamburg mitteilte. Durch gestiegene Vertragsmieten sei das Bewertungsergebnis im laufenden Jahr deutlich besser ausgefallen.
Der Umsatz sank in den ersten sechs Monaten des Jahres hingegen um 1,1 Prozent auf 131,4 Millionen Euro. Vor Steuern und Zinsen verdiente das Unternehmen 103,9 Millionen Euro und damit 3,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
"Für das zweite Halbjahr sehen wir weiteres Potenzial für ein stabiles Wachstum auf operativer Ebene", sagte Firmenchef Hans-Peter Kneip laut Mitteilung. Das erste Halbjahr habe sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Die Prognosen für das Gesamtjahr wurden im Halbjahresbericht bestätigt.
Zum Portfolio von Deutsche Euroshop zählen unter anderem das Main-Taunus-Zentrum nahe Frankfurt und die Altmarkt-Galerie in Dresden.
Anleger reagierten gelassen. Die Euroshop-Aktie gab auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schluss leicht nach./jha/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Euroshop AGmehr Nachrichten
|
18:23
|Deutsche Euroshop steigert Gewinn dank positiver Bewertungsergebnisse kräftig (dpa-AFX)
|
18:00
|EQS-News: First half of 2025: Deutsche EuroShop reports operating performance in line with expectations and sustainable growth momentum (EQS Group)
|
18:00
|EQS-News: Erstes Halbjahr 2025: Deutsche EuroShop mit erwartungsgemäßer operativer Entwicklung und nachhaltigen Wachstumsimpulsen (EQS Group)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.07.25
|XETRA-Handel: SDAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
07.07.25
|SDAX aktuell: Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
30.06.25
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)