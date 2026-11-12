Deutsche Euroshop Aktie
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
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12.11.2026 18:26:38
Deutsche Euroshop steigert Umsatz und operatives Ergebnis
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist Deutsche Euroshop hat in den ersten neun Monaten von höheren Mieten, Abfindungen von Mietern und geringeren Kosten profitiert. Der Umsatz legte um 2,5 Prozent auf 202,5 Millionen Euro zu, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog um etwas mehr als vier Prozent auf 162 Millionen Euro an.
Unter dem Strich verdiente der Betreiber von 21 Einkaufszentren, die meisten davon in Deutschland, knapp 99 Millionen Euro und damit sechs Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Unternehmen hatte bereits am 4. November wegen der guten Geschäfte und der Sondereffekte die Gewinnprognosen für das laufende Jahr erhöht und die Umsatzprognose präzisiert. Die Aktie hatte davon allerdings nicht profitiert.
Der Kurs des Papiers zog zwar nach der Prognose etwas an, gab den Großteil der Gewinne aber bis zum Xetra-Schluss am Donnerstag wieder ab. Der Börsenwert des Unternehmens sank im bisherigen Jahresverlauf um 14 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Zum Portfolio des Hamburger Unternehmens gehören unter anderem das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig./zb/he
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