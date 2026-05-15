Deutsche Euroshop stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Deutsche Euroshop hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,420 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 70,3 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at