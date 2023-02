Deutsche Exporte fallen im Dezember um 6,3 Prozent

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Exportwirtschaft hat im Dezember einen Rückschlag erlitten. Die Konjunktur in China und in den USA schwächelt, was die Nachfrage nach deutschen Produkten bremst. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 6,3 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 3,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 5,9 Prozent höher.

Die Importe fielen im Dezember um 6,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten ein Minus von 2,5 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 3,0 Prozent.

Insgesamt wurden im Dezember kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 127,4 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 117,4 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.

Der Außenhandelsüberschuss betrug kalender- und saisonbereinigt 10,0 Milliarden Euro. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Aktivsaldo von 7,8 Milliarden Euro gerechnet.

Im Gesamtjahr 2022 wuchsen die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 14,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Importe stiegen insbesondere aufgrund der infolge des Kriegs in der Ukraine stark gestiegenen Preise für die Einfuhr von Energie deutlich stärker um 24,3 Prozent. Der Exportüberschuss sank 2022 das fünfte Jahr in Folge und betrug 76,0 Milliarden Euro.

