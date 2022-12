Deutsche Exporte in Drittstaaten sinken im November sb um 0,5%

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Exporte in Staaten außerhalb der EU sind im November voraussichtlich etwas gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis eines Frühindikators mitteilte, sanken die Ausfuhren in so genannte Drittstaaten gegenüber dem Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 0,5 Prozent auf 61,8 Milliarden Euro. Unbereinigt betrugen die Ausfuhren 65,7 Milliarden Euro, was 13,8 Milliarden Euro mehr war als im November 2021.

Wichtigster Handelspartner für die deutschen Exporteure sind weiterhin die USA. Dorthin wurden Waren im Wert von 14,6 Milliarden Euro exportiert, 32,3 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Nach China wurden Waren im Wert von 9,4 Milliarden Euro exportiert, das waren 5,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Exporte nach Großbritannien stiegen im Vorjahresvergleich um 28,8 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro.

Die deutschen Exporte nach Russland sanken infolge des Kriegs in der Ukraine und der gegen Russland getroffenen Sanktionen um 52,4 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

