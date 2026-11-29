BONN (dpa-AFX) - Die deutschen Exporte nach Lateinamerika und in die Karibik dürften 2026 um 4,8 Prozent auf rund 45,1 Milliarden Euro steigen. Damit würde das Wachstum der Ausfuhren in die Region etwas über dem erwarteten weltweiten Zuwachs deutscher Exporte von 4,6 Prozent liegen, wie aus einer Hochrechnung der bundeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) hervorgeht.

Wichtigster Absatzmarkt bleibt Mexiko, auf das gut ein Drittel der deutschen Lieferungen in die Region entfällt. Die Ausfuhren dorthin dürften allerdings nur um 2,7 Prozent zulegen. Brasilien verzeichnet dagegen voraussichtlich ein Plus von 6,5 Prozent auf rund 13,7 Milliarden Euro. Besonders stark steigen die deutschen Exporte nach Kolumbien mit einem erwarteten Zuwachs von 13,2 Prozent.

Mercosur-Abkommen soll Handel erleichtern

Zusätzliche Impulse könnte das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay bringen. Dessen Handelsteil wird laut GTAI seit dem 1. Mai 2026 vorläufig angewendet. Der schrittweise Abbau von Zöllen verbessert den Marktzugang für europäische Unternehmen und soll den Aufbau stärker integrierter Wertschöpfungsketten erleichtern.

Die deutschen Exporte in die vier Mercosur-Staaten könnten 2026 insgesamt um 6,1 Prozent auf 17,2 Milliarden Euro steigen. Die Importe aus diesen Ländern dürften gar um 17,2 Prozent auf rund zwölf Milliarden Euro zulegen.

China verschärft den Wettbewerb

Die Region bleibt nach Einschätzung der GTAI ein wichtiger Absatzmarkt für deutsche Kernbranchen wie Maschinenbau, Chemie, Mobilität sowie Pharmazeutika und Medizintechnik. Auch Investitionen in den Rohstoffsektor könnten den Handel beflügeln. Allein Chile plant zwischen 2026 und 2035 Investitionen von rund 111 Milliarden US-Dollar in den Bergbau, insbesondere in Kupfer und Lithium.

Zugleich verschärft sich der Wettbewerb mit China. Deutsche Anbieter könnten sich immer weniger ausschließlich über Technologie und Qualität differenzieren. Lokale Produktion, Finanzierung, Service und langfristige Kundenbeziehungen gewännen an Bedeutung, sagte GTAI-Korrespondentin Gloria Rose.

Eine auffällige Entwicklung gibt es bei den Kaimaninseln in der Karibik: Die deutschen Exporte dorthin dürften 2026 auf rund zwei Milliarden Euro steigen, nachdem sie 2025 noch bei 126 Millionen Euro gelegen hatten. Grund sind vor allem umfangreiche Jachtlieferungen./ppz/DP/mis