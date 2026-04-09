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09.04.2026 08:12:41
Deutsche Exporte steigen im Februar stärker als erwartet
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Ausfuhren der deutschen Wirtschaft sind im Februar stärker als erwartet gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sie sich gegenüber dem Vormonat um 3,6 Prozent, nachdem sie im Januar um 1,5 Prozent gesunken waren. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg von nur 0,5 Prozent prognostiziert. Die Importe stiegen um 5,7 (Januar: minus 5,1) Prozent. Erwartet worden war ein Zuwachs von 4,5 Prozent. Die Handelsbilanz wies einen saisonbereinigten Überschuss von 19,8 Milliarden Euro auf.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
April 09, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)
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