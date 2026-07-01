Varta Aktie
WKN DE: A0TGJ5 / ISIN: DE000A0TGJ55
|
01.07.2026 16:17:36
Deutsche Finanzaufsicht hat Geldstrafen gegen Varta festgesetzt
Der Batteriehersteller hatte laut Bafin eine Insiderinformation nicht unverzüglich bekanntgegeben und den Halbjahresfinanzbericht für 2024 nicht veröffentlichtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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