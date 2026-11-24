WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutsche Firmen nutzen Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) immer häufiger. Laut einer aktuellen Befragung setzen mehr als ein Drittel (37 Prozent) entsprechende Prozesse ein, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 11 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor, als nur ein gutes Viertel (26 Prozent) dabei war.

Grundsätzlich sind größere Unternehmen offener gegenüber der neuen Technologie: Firmen mit mehr als 250 Beschäftigten nutzten KI bereits zu 73 Prozent, während kleinere mit 10 bis 49 Beschäftigten erst zu 33 Prozent dabei waren.

Viele Hindernisse

18 Prozent der Nichtnutzer hatten den Einsatz bereits in Betracht gezogen. Letztlich verzichteten sie zunächst unter anderem aus Datenschutzbedenken, wegen fehlender Informationen, Unklarheiten zu rechtlichen Folgen oder möglicher Unvereinbarkeit mit bestehender Ausrüstung und Software. Auch hohe Kosten und ethische Bedenken wurden genannt.

Unternehmen, die KI einsetzen, nutzten am häufigsten Technologien zur Erzeugung von Bildern, Videos, Ton und Audio (59 Prozent), Technologien zur Analyse von Schriftsprache (54 Prozent) und zur Spracherkennung (45 Prozent). Einsatzfelder waren vorrangig Marketing oder Vertrieb (35 Prozent), Unternehmensverwaltungsprozesse (31 Prozent) sowie Buchführung, Controlling oder Finanzverwaltung (28 Prozent)./ceb/DP/zb