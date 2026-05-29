|Verbraucherpreise
|
29.05.2026 14:16:40
Deutsche HPVI-Inflation gibt im Mai deutlicher nach als erwartet
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 2,7 (April: 2,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Jahresteuerungsrate von 2,8 Prozent prognostiziert. Der nationale Verbraucherpreisindex ging um 0,2 Prozent auf Monatssicht zurück und stieg um 2,6 (2,9) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von plus 0,1 und plus 2,8 Prozent.
Energie verteuerte sich auf Jahressicht um 6,6 (10,1) Prozent. Nahrungsmittel kosteten 0,4 (1,2) Prozent mehr als vor Jahresfrist. Waren verteuerten sich um 2,2 (2,9) Prozent und Dienstleistungen um 3,1 (2,8) Prozent. Ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 2,5 (2,3) Prozent.
DJG/hab/mgo
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com,Brian A. Jackson / Shutterstock.com,Pincasso / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.