Deutsche HPVI-Inflation gibt im Mai deutlicher nach als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai etwas deutlicher als erwartet nachgelassen, wobei sich Anstieg der Kernverbraucherpreise beschleunigte.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 2,7 (April: 2,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Jahresteuerungsrate von 2,8 Prozent prognostiziert. Der nationale Verbraucherpreisindex ging um 0,2 Prozent auf Monatssicht zurück und stieg um 2,6 (2,9) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von plus 0,1 und plus 2,8 Prozent.

Energie verteuerte sich auf Jahressicht um 6,6 (10,1) Prozent. Nahrungsmittel kosteten 0,4 (1,2) Prozent mehr als vor Jahresfrist. Waren verteuerten sich um 2,2 (2,9) Prozent und Dienstleistungen um 3,1 (2,8) Prozent. Ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 2,5 (2,3) Prozent.

DJG/hab/mgo

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