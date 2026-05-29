Verbraucherpreise 29.05.2026 14:16:40

Deutsche HPVI-Inflation gibt im Mai deutlicher nach als erwartet

Deutsche HPVI-Inflation gibt im Mai deutlicher nach als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai etwas deutlicher als erwartet nachgelassen, wobei sich Anstieg der Kernverbraucherpreise beschleunigte.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 2,7 (April: 2,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Jahresteuerungsrate von 2,8 Prozent prognostiziert. Der nationale Verbraucherpreisindex ging um 0,2 Prozent auf Monatssicht zurück und stieg um 2,6 (2,9) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von plus 0,1 und plus 2,8 Prozent.

Energie verteuerte sich auf Jahressicht um 6,6 (10,1) Prozent. Nahrungsmittel kosteten 0,4 (1,2) Prozent mehr als vor Jahresfrist. Waren verteuerten sich um 2,2 (2,9) Prozent und Dienstleistungen um 3,1 (2,8) Prozent. Ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 2,5 (2,3) Prozent.

DJG/hab/mgo

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Märkte rechnen mit Zinsschritten: Europäische Zentralbank beobachtet Inflationsentwicklung genau
Gestiegene Energiepreise lassen Inflation im April steigen
US-Inflation im April höher als im Vormonat

Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com,Brian A. Jackson / Shutterstock.com,Pincasso / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17:22 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
16:23 KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
29.05.26 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
29.05.26 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen