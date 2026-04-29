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29.04.2026 14:08:39
Deutsche HVPI-Inflation im April niedriger als erwartet
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland hat im April weniger stark als erwartet zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lag um 2,9 (März: 2,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 0,8 und 3,1 Prozent prognostiziert. Der nationale Verbraucherpreisindex erhöhte sich um 0,6 Prozent auf Monats- und 2,9 (2,7) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von 0,6 und 2,9 Prozent.
Energie verteuerte sich auf Jahressicht um 10,1 (7,2) Prozent. Nahrungsmittel kosteten 1,2 (0,9) Prozent mehr als vor Jahresfrist. Waren verteuerten sich um 2,9 (2,3) Prozent und Dienstleistungen um 2,8 (3,2) Prozent. Ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 2,3 (2,5) Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
April 29, 2026 08:08 ET (12:08 GMT)
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