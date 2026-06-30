Teuerung 30.06.2026 14:05:40

Deutsche HVPI-Inflation im Juni etwas geringer als erwartet

Deutsche HVPI-Inflation im Juni etwas geringer als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juni etwas deutlicher als erwartet abgenommen, wobei die Kerninflation unverändert blieb.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag um 2,4 (Mai: 2,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten auf Monatssicht unveränderte Verbraucherpreise und eine Jahresteuerungsrate von 2,5 Prozent prognostiziert. Der nationale Verbraucherpreisindex ging um 0,3 Prozent auf Monatssicht zurück und stieg um 2,3 (2,6) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von 0,0 und plus 2,6 Prozent.

Energie verteuerte sich auf Jahressicht um 3,4 (6,6) Prozent und Nahrungsmittel kosteten 0,4 (0,4) Prozent mehr als vor Jahresfrist. Waren verteuerten sich um 1,7 (2,2) Prozent und Dienstleistungen um 3,1 (3,1) Prozent. Ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 2,5 (2,5) Prozent.

Von Hans Bentzien

DOW JONES

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Hohe Inflation schürt Sorgen bei US-Notenbanker

Bildquelle: wikifolio
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