Deutsche HVPI-Teuerung sinkt im Januar wie erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland hat nach dem für die Europäische Zentralbank (EZB) maßgeblichen Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) im Januar abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) im zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg der HVPI gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent und lag um 9,2 (Dezember: 9,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Destatis bestätigte damit wie erwartet die Ergebnisse der ersten Veröffentlichung.

Die deutschen Verbraucherpreise sind eine wichtige Input-Größe für die Euroraum-Daten. Eurostat dürfte am Donnerstag in zweiter Veröffentlichung eine etwas höhere Teuerung als in der ersten Schätzung melden. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten eine Jahresteuerung von 8,6 (vorläufig: 8,5) Prozent.

Ursache der voraussichtlichen Revision ist, dass die Luxemburger Statistiker für Januar einen Schätzwert verwenden mussten, weil Destatis technische Probleme hatte. Nach Aussage von Analysten unterstellte Eurostat für Deutschland eine HVPI-Teuerung von lediglich 8,6 Prozent.

Die EZB ist alarmiert wegen der hohen Teuerung im Euroraum und hat ihre Zinsen seit dem vergangenen Jahr stark erhöht. Für März hat sie einen weiteren Zinsschritt von 50 Basispunkten so gut wie angekündigt. Inflationsdaten für Februar veröffentlicht Eurostat am 2. März.

Der nationale Verbraucherpreisindex Deutschlands stieg im Januar um 1,0 Prozent auf Monats- und 8,7 Prozent auf Jahressicht. Damit wurden auch diese Werte der ersten Veröffentlichung bestätigt. Der Dezember-Wert wurde jedoch auf 8,1 (bisher: 8,6) Prozent revidiert. Die Kerninflationsrate (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) stieg auf 5,6 (Dezember: 5,1) Prozent.

Gegenüber dem Vormonat stiegen die Energiepreise im Januar um 8,3 Prozent, darunter Erdgas um 46,1 Prozent und Fernwärme um 63,9 Prozent. Ursache ist der Wegfall der im Dezember wirksamen "Soforthilfe". Die Nahrungsmittelpreise stiegen um 1,6 Prozent.

Der Höhepunkt der Inflation lag laut den aktuellen, auf dem Basisjahr 2020 (bisher: 2015) beruhenden Angaben im Oktober 2022, und zwar bei 8,8 (bisher: 10,4) Prozent. Im Jahresdurchschnitt betrug die Teuerung demnach nur noch 6,9 (bisher: 7,9) Prozent.

