Deutsche HVPI-Teuerung steigt im Februar auf 9,3 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Februar wider Erwarten nicht zurückgegangen, was vor allem an einem stärkeren Preisdruck bei Lebensmitteln lag. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lag um 9,3 (Januar: 9,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg von nur 0,7 Prozent und einen Rückgang der Inflationsrate auf 9,0 Prozent prognostiziert.

Die deutschen Preise sind eine wichtige Input-Größe für die Euroraum-Inflationsdaten, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Volkswirte erwarten bisher einen Rückgang der Inflationsrate auf 8,2 (8,6) Prozent. Allerdings hat auch der Inflationsdruck in anderen Euro-Ländern zugenommen: Der spanische HVPI stieg mit einer Jahresrate von 6,1 (5,9) Prozent und der französische um 7,2 (7,0) Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist alarmiert wegen der hohen Inflation und ihrer potenziellen Auswirkungen auf die Inflationserwartungen, die zu einer Lohn-Preis-Spirale und damit einer Verfestigung des hohen Preisdrucks führen könnten. Die EZB hat ihre Leitzinsen zuletzt erneut um 50 Basispunkte erhöht und für März einen Schritt in gleicher Höhe in Aussicht gestellt.

Der nationale Verbraucherpreisindex Deutschlands stieg um 0,8 Prozent auf Monatssicht und überstieg das Niveau des Vorjahresmonats um 8,7 (8,7) Prozent. Volkswirte hatten Raten von nur 0,6 und 8,5 Prozent prognostiziert.

Waren verteuerten sich auf Jahressicht um 12,4 (12,7) Prozent, darunter Energie um 19,1 (23,1) Prozent und Nahrungsmittel um 21,8 (20,2) Prozent. Dienstleistungen kosteten 4,7 (4,5) Prozent mehr als vor einem Jahr und Wohnungsmieten 2,0 (2,0).

March 01, 2023