Deutsche im Zins-FOMO und die Hoffnung auf das große Biotech-Comeback

In der heutigen Folge „Alles auf Aktien“ sprechen die Finanzjournalisten Daniel Eckert und Holger Zschäpitz über Turbulenzen bei Boeing, einen Mega-Aktienrückkauf bei Qiagen und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Weiter zum vollständigen Artikel bei N24 Zum vollständigen Artikel