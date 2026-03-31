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31.03.2026 08:19:41
Deutsche Importpreise im Februar erneut unter Vorjahresniveau
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft ist bis Februar in der Summe keinem außenwirtschaftlichen Preisdruck ausgesetzt gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Importpreise zwar gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, sie lagen aber wie schon im Dezember und Januar um 2,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Exportpreise sanken auf Jahressicht um 0,1 Prozent. Die Ergebnisse waren nach Aussagen der Statistiker noch nicht vom Krieg im Nahen Osten beeinflusst.
Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit minus 20,9 Prozent gegenüber Februar 2025. Gegenüber Januar 2026 stiegen die Energiepreise aber wieder, im Durchschnitt um 0,9 Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 31, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)
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