31.03.2026 08:19:41

Deutsche Importpreise im Februar erneut unter Vorjahresniveau

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft ist bis Februar in der Summe keinem außenwirtschaftlichen Preisdruck ausgesetzt gewesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Importpreise zwar gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, sie lagen aber wie schon im Dezember und Januar um 2,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Exportpreise sanken auf Jahressicht um 0,1 Prozent. Die Ergebnisse waren nach Aussagen der Statistiker noch nicht vom Krieg im Nahen Osten beeinflusst.

Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit minus 20,9 Prozent gegenüber Februar 2025. Gegenüber Januar 2026 stiegen die Energiepreise aber wieder, im Durchschnitt um 0,9 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX-Anleger dürften abwarten -- DAX stabil erwartet -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt dürfte zunächst keine eindeutige Richtung einschlagen. Am deutschen Aktienmarkt dürfte ein stabiler Start bevorstehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen