|
23.12.2025 08:09:41
Deutsche Importpreise zeigen im November moderaten Preisdruck
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Die Importpreise in Deutschland weisen im November auf einen moderaten Inflationsdruck hin. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Rückgang von 1,9 Prozent registriert.
Ohne Berücksichtigung der Energiepreise stiegen die Importpreise im November um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Binnen Jahresfrist ergab sich ein Rückgang um 0,3 Prozent.
Die Importpreise beeinflussen die Erzeuger- und Verbraucherpreise und geben damit Hinweise auf einen sich aufbauenden Inflationsdruck. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu.
Der Index der Ausfuhrpreise lag im November um 0,2 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Anstieg um 0,3 Prozent registriert.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 23, 2025 02:10 ET (07:10 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: ATX schwächelt -- DAX freundlich -- Börsen in Fernost verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Daneben machen auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.