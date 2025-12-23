Deutsche Importpreise zeigen im November moderaten Preisdruck

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Importpreise in Deutschland weisen im November auf einen moderaten Inflationsdruck hin. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Rückgang von 1,9 Prozent registriert.

Ohne Berücksichtigung der Energiepreise stiegen die Importpreise im November um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Binnen Jahresfrist ergab sich ein Rückgang um 0,3 Prozent.

Die Importpreise beeinflussen die Erzeuger- und Verbraucherpreise und geben damit Hinweise auf einen sich aufbauenden Inflationsdruck. Die Exportpreise lassen Rückschlüsse auf die globale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu.

Der Index der Ausfuhrpreise lag im November um 0,2 Prozent über dem Niveau des Vormonats. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Anstieg um 0,3 Prozent registriert.

