Deutsche Industrie produziert im Dezember weniger - Anstieg im Gesamtjahr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat zum Jahresende etwas weniger produziert. Die Gesamtproduktion sei von November auf Dezember um 0,3 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Analysten hatten hingegen mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet. Allerdings wurde das Ergebnis vom Vormonat von zunächst minus 0,2 Prozent auf plus 0,3 Prozent korrigiert. Im Gesamtjahr 2021 lag die Gesamtproduktion 3,0 Prozent höher als im ersten Corona-Jahr 2020, aber 5,5 Prozent niedriger als im Vor-Corona-Jahr 2019./bgf/eas