Deutsche Industrie steigert Produktion

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie hat ihre Produktion trotz widriger Umstände gesteigert. Von Mai auf Juni erhöhte sich die Gesamtproduktion um 0,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet. Die Produktion sei immer noch durch die hohe Knappheit an Vorprodukten beeinträchtigt, schränkten die Statistiker ein. "Gestörte Lieferketten infolge des Kriegs in der Ukraine und anhaltender Verwerfungen durch die Corona-Krise führen nach wie vor zu Problemen beim Abarbeiten der Aufträge."/bgf/jha/