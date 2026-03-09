Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
09.03.2026 08:51:40
Deutsche Industrie will Zugang zu kritische Mineralien sichern - Zeitung
DOW JONES--Deutsche Industrieunternehmen machen sich nach Informationen der Financial Times für die Gründung eines Handelshauses nach japanischem Vorbild stark. Ziel sei es, die Versorgung mit kritischen Rohstoffen zu sichern und sich so gegen Chinas Vormachtstellung bei Seltenen Erden zu schützen, zitiert die Zeitung namentlich nicht genannte Quellen.
Zu den Befürwortern dieser Idee zählen dem Bericht zufolge etwa der Rüstungskonzern Rheinmetall und der Autohersteller BMW, ebenso wie deutsche Industrieverbände, darunter der Autolobbyverband VDA und der Rüstungsverband BDSV. Auch die Lobby der Maschinenbauer VDMA und der Elektroverband ZVEI beteiligen sich demnach an den Gesprächen.
Ein BMW-Sprecher sagte der Zeitung, die Versorgungsrisiken für Unternehmen erforderten ein "koordiniertes Handeln". Der VDA erklärte, man befinde sich im "regelmäßigen Austausch mit relevanten Partnern aus Industrie und Politik" zur Versorgung mit kritischen Rohstoffen. Rheinmetall, der BDSV, der VDMA und der ZVEI wollten sich laut FT nicht äußern.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
March 09, 2026 03:52 ET (07:52 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09.03.26
|ROUNDUP: Bund sichert Werft-Großaufträge zusätzlich ab (dpa-AFX)
|
09.03.26
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
09.03.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
09.03.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX schließt im Minus (finanzen.at)
|
09.03.26
|Iran-Konflikt: Darum finden die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, TKMS und MTU keine gemeinsame Richtung (finanzen.at)
|
09.03.26
|Zehn-Milliarden-Projekt: OHB-Aktie nach Allianz mit Rheinmetall und Airbus weit im Plus (finanzen.at)
|
09.03.26
|Bund sichert Werft-Großaufträge zusätzlich ab (dpa-AFX)