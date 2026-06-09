Deutsche Industrieproduktion legt wieder zu

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Verarbeitende Gewerbe ist gestützt von einer besseren Entwicklung im Baugewerbe mit einem Produktionsanstieg in das zweite Quartal gestartet. Im April legte die Fertigung in den Unternehmen im Monatsvergleich um 0,4 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten diesen Anstieg erwartet. Gebremst wurde die Produktion allerdings durch eine schwache Entwicklung in der Autoindustrie .

Zudem hat das Bundesamt die Daten für den Vormonat März nach oben revidiert. Demnach gab es nur einen leichten Rückgang um 0,1 Prozent, nachdem zuvor ein Dämpfer um 0,7 Prozent im Monatsvergleich gemeldet worden war. Im Jahresvergleich meldete das Statistikamt für April kalenderbereinigt einen Rückgang um 0,5 Prozent.

Die stärkere Produktion im April ist nach Angaben des Bundesamtes auf den Anstieg im Baugewerbe zurückzuführen. Hier legte die Fertigung 2,4 Prozent im Monatsvergleich zu. Auch die Anstiege in der chemischen Industrie und in der Herstellung von Metallerzeugnissen trugen zum positiven Gesamtergebnis bei. Negativ habe sich hingegen der Produktionsrückgang in der Automobilindustrie ausgewirkt, heißt es in der Mitteilung.

"Abgesehen vom Baugewerbe, das infolge der witterungsbedingten Aufholeffekte eine kräftige Erholung aufweist, stellt sich die Industriekonjunktur zu Beginn des zweiten Quartals vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten und der gestiegenen Energiepreise recht verhalten dar", heißt es in einer Stellungnahme des Bundeswirtschaftsministeriums.

Am Vortag waren darüber hinaus Daten zum Auftragseingang in den Industriebetrieben enttäuschend schwach ausgefallen. Das Bundesamt hatte einen Rückgang der Bestellungen um 3,8 Prozent gemeldet. Belastet wurde die Auftragsentwicklung von einem deutlichen Rückgang der Neuaufträge in der Automobilindustrie und im Maschinenbau./jkr/stk