Deutsche Inflation im Sinkflug - "Geldpolitische Medizin wirkt"

- von Reinhard Becker und Nette Noestlinger

Berlin (Reuters) - Die Inflation in Deutschland verliert spürbar an Kraft und sinkt auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren.

Waren und Dienstleistungen kosteten im Oktober durchschnittlich 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit August 2021, als dieselbe Teuerungsrate erreicht wurde. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit 4,0 Prozent gerechnet, nach 4,5 Prozent im September. "Die Situation an der Inflationsfront entspannt sich deutlich", so das Fazit von Helaba-Experte Ralf Umlauf. Die EZB könne sich alles in allem in ihrer abwartenden Haltung bestätigt sehen.

Die Währungshüter hatten vorige Woche angesichts der mauen Konjunktur und rückläufiger Inflationszahlen beschlossen, ihre Serie von Zinserhöhungen vorerst zu stoppen. Die Inflation in der Euro-Zone war im September auf 4,3 Prozent zurückgegangen, nach 5,2 Prozent im August. Noch im Herbst 2022 hatte die Rate zeitweise über zehn Prozent gelegen.

Dämpfend auf die deutsche Inflationsrate wirkte im Oktober laut Destatis insbesondere der Rückgang der Energiepreise um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. "Hier kam ein Basiseffekt infolge des sehr hohen Energiepreisniveaus im Vorjahr zum Tragen", erläuterten die Experten von Destatis. Zuvor waren die Energiepreise im Vorjahresvergleich letztmals im Januar 2021 gesunken. Demgegenüber waren Nahrungsmittel im Oktober mit plus 6,1 Prozent weiterhin deutlich teurer als im Vorjahresmonat.

Die Kerninflation - also ohne Nahrungsmittel und Energie - sank auf 4,3 Prozent nach 4,6 Prozent im September. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat diese Inflationszahl genau im Blick. Denn sie gilt als wichtiger Indikator für zugrundeliegende Inflationstrends.

Die EZB will die Teuerungsrate mit ihrer straffen geldpolitischen Linie drücken, ohne jedoch die Konjunktur im Euroraum abzuwürgen. Die deutsche Wirtschaft war im Sommer auf Talfahrt gegangen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verringerte sich von Juli bis September um 0,1 Prozent, nachdem das BIP im Frühjahr nach nunmehr revidierten Daten minimal zugelegt hatte. Laut Destatis nahmen im Sommer die privaten Konsumausgaben ab.

"Die Oktober-Inflationszahlen sind zunächst einmal eine für die Verbraucher erfreuliche Überraschung", so Volkswirt Sebastian Becker von Deutsche Bank Research. Besonders positiv sei die Tatsache, dass die Kernrate abermals stärker als erwartet gefallen sei. "Dies spricht dafür, dass die geldpolitische Medizin wirkt."

"ZINSZÜGEL FEST IN DER HAND HALTEN"

"Der Sinkflug der Inflation hält an. In den kommenden Monaten dürfte er sich von der Tendenz her fortsetzen, denn vor allem bei Lebensmitteln, Erdgas und Strom sind noch längst nicht alle Rückgänge bei den Weltmarktpreisen an die Verbraucher weitergegeben", sagte Silke Tober vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK).

Für die am Dienstag anstehenden Inflationsdaten aus dem Euroraum für Oktober erwarten Experten nunmehr einen weiteren Rückgang auf 3,1 Prozent. Damit würde sich die Teuerungsrate wieder ein Stück weit dem Ziel der EZB von zwei Prozent annähern. "Die Richtung stimmt, Preisstabilität wird aber noch lange nicht erreicht. Die EZB wird die Zinszügel daher erst einmal fest in der Hand halten", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank.

