Deutsche Inflation zieht weiter an: 2,9 Prozent im August

WIESBADEN (dpa-AFX) - Das Leben in Deutschland hat sich im August weiter verteuert. Die Verbraucherpreise lagen um 2,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,8 Prozent Inflation im Juli, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte./ben/DP/jsl