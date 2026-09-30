Preissteigerung 30.09.2026 14:12:01

Deutsche Inflation zieht wie erwartet an

Deutsche Inflation zieht wie erwartet an

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im September wie erwartet zugenommen.

Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent und lag um 3,3 (August: 2,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das entsprach genau der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte.

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex erhöhte sich um ebenfalls 0,6 und 3,3 (2,9)Prozent. Erwartet worden waren Raten von 0,6 und 3,2 Prozent. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie betrug 2,4 (2,4), Waren verteuerten sich mit einer Jahresrate von 3,8 (3,0) Prozent, darunter Energie um 14,9 (10,5) und Nahrungsmittel um 0,4 (0,1) Prozent. Dienstleistungen kosteten 2,7 (2,8) Prozent mehr als im September 2025.

DOW JONES

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