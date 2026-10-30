Teuerung 30.10.2026 14:10:42

Deutsche Inflationsrate fällt klarer als erwartet

Deutsche Inflationsrate fällt klarer als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober deutlicher als erwartet nachgelassen.

Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lag um 2,8 (September: 3,3) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Raten von plus 0,1 und 3,1 Prozent erwartet.

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex verringerte sich auf Monatssicht um 0,2 Prozent und stieg um ebenfalls 2,8 (3,3) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von plus 0,1 und 3,0 Prozent. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie betrug nur noch 2,1 (2,4). Waren verteuerten sich mit einer Jahresrate von 3,0 (3,8) Prozent, darunter Energie um 12,2 (14,9) und Nahrungsmittel um 0,4 (0,4) Prozent. Dienstleistungen kosteten 2,5 (2,7) Prozent mehr als im Oktober 2025.

DOW JONES

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Weitere Links:

Teurer Treibstoff treibt die Inflation im September auf 3,6 Prozent
EZB: Volkswirte erwarten spürbar höhere Inflation
BoJ belässt Leitzins auf bisherigem Niveau – Inflationsdruck lässt nach

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