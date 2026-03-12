|Wirtschaft im Blick
|
12.03.2026 10:29:44
Deutsche Konjunktur auf Sparflamme: BIP-Wachstumsprognose gesenkt
Infolge dieses Energiepreisschocks wird auch ein deutlicher Anstieg der Inflation erwartet. Die Forscher rechnen für das Gesamtjahr 2026 mit einer Teuerungsrate von 2,6 Prozent, die sich 2027 nur leicht auf 2,4 Prozent abschwächen soll. Der Höhepunkt der Inflation wird für die Sommermonate erwartet, da die Energiekosten zeitverzögert auf andere Bereiche wie Nahrungsmittel und Transport durchschlagen. Einzig die derzeit moderaten Lohnabschlüsse wirken einer noch stärkeren Preisspirale leicht dämpfend entgegen.
Trotz dieser Belastungen werde sich die konjunkturelle Erholung fortsetzen, sie werde jedoch fast ausschließlich durch massive staatliche Ausgaben getragen. Öffentliche Investitionen in Klimaschutz sowie deutlich steigende Verteidigungsausgaben stützten die Wirtschaft, während private Investitionen und der Export aufgrund schwacher internationaler Nachfrage und nachlassender Wettbewerbsfähigkeit stagnierten. Diese expansive Fiskalpolitik führe jedoch zu einem explodierenden Staatsdefizit: Das Finanzierungsloch wachse voraussichtlich bis 2027 auf 213 Milliarden Euro an, was einer hohen Defizitquote von 4,4 Prozent des BIP entspricht.
RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt warnte abschließend eindringlich vor den Risiken der aktuellen Lage. Das rein staatlich finanzierte Wachstum sei auf Dauer keine Lösung, weshalb umfassende strukturelle Reformen zwingend notwendig seien, um die Abhängigkeit von öffentlichen Impulsen zu beenden und die deutsche Wirtschaft langfristig und aus eigener Kraft heraus zu stabilisieren.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.