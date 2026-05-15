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15.05.2026 06:31:29
Deutsche Konsum REIT-AG: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Deutsche Konsum REIT-AG äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,39 Prozent auf 16,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 22,7 Millionen EUR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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