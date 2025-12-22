22.12.2025 06:31:29

Deutsche Konsum REIT-AG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Deutsche Konsum REIT-AG hat am 19.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,390 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 56,72 Prozent auf 22,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Konsum REIT-AG 51,9 Millionen EUR umgesetzt.

Deutsche Konsum REIT-AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,250 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,060 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Deutsche Konsum REIT-AG mit einem Umsatz von insgesamt 88,30 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,10 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um -30,53 Prozent verringert.

Asiens Börsen fester
Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
