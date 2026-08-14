Deutsche Konsum REIT-AG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Deutsche Konsum REIT-AG präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,800 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,66 Prozent auf 19,7 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at