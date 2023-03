Deutsche Luftfahrt startet verhalten ins Jahr

Berlin (Reuters) - Das Passagieraufkommen in Deutschland hat sich im Januar wie zum Jahresanfang üblich moderat gezeigt.

Die Flughäfen zählten 10,97 Millionen an- und abfliegende Fluggäste und damit knapp eine Million weniger als im Dezember, wie der Airportverband ADV am Mittwoch mitteilte. Dies war zugleich nur 69,2 Prozent des Niveaus von 2019 und damit vor der für die Branche verheerenden Corona-Pandemie. Die Erholung gemessen an den Zahlen der Fluggäste liegt weiter unter dem europäischen Durchschnitt. Europaweit erholte sich die Luftverkehrsnachfrage demnach bereits auf 89 Prozent. Während der interkontinentale Flugreiseverkehr in Deutschland laut ADV schon wieder bei knapp 82 Prozent des Vorkrisenniveaus ist, fehlen bei den Passagierzahlen auf innerdeutschen Flügen noch 57,5 Prozent zum Stand von 2019.

