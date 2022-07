Deutsche Lufthansa plant im Juli weitere Flugstreichungen

Von Pierre Bertrand

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa wird ab Freitag bis zum kommenden Donnerstag weitere Abflüge von ihren Drehkreuzen in Frankfurt und München streichen. Damit solle "Druck aus dem System" genommen werden, sagte ein Unternehmenssprecher. Die genaue Anzahl stehe noch nicht fest, an einzelnen Tagen seien aber bis zu 18 der Abflüge von Frankfurt und München betroffen. In der Mehrzahl seien dies Inlandsflüge.

Diese Annullierungen kommen zusätzlich zu den 2.200 Flugstreichungen, die der Konzern bereits für den Sommer angekündigt hat, das Fluggesellschaften und Flughäfen mit Personalknappheit und einem Boom bei der Nachfrage nach Reisen zu kämpfen haben.

July 07, 2022 11:34 ET (15:34 GMT)