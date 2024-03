Deutsche Lufthansa präsentierte Quartalsergebnisse

Deutsche Lufthansa ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Deutsche Lufthansa die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,139 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 10,17 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 39,95 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at