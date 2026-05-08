Deutsche Lufthansa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Deutsche Lufthansa ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Deutsche Lufthansa die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,64 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Lufthansa ein EPS von -0,780 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,23 Milliarden USD – ein Plus von 19,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Lufthansa 8,55 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at