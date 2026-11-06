Deutsche Lufthansa: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Deutsche Lufthansa hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Lufthansa 0,950 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,08 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at